O anjo protetor do dia 10 de abril é Ieiaiel, que leva a obter boa fama, fortuna, riquezas e bens dos mais variados. Faz descobrir coisas incomuns e conquistar fama e sucesso com isso. Protege as viagens e excursões marítimas. Protege e defende de tempestades e naufrágios. Dá ideias liberais e faz participar de atos de filantropia. O Gênio contrário tem domínio sobre os piratas, assaltantes, as chantagens e sobre a escravidão.