Anefac espera redução da Selic para 2,25% ao ano

Nesta semana, terça e quarta (dias 16 e 17 de junho), a diretoria do Banco Central se reúne para definir a nova taxa de juros básica, a chamada Selic. “Tendo em vista os efeitos da pandemia da covid-19 na economia mundial, inflação baixa bem como o fato de que os bancos centrais das principais economias do mundo estarem reduzindo suas taxas básicas de juros, isso deve levar o BC brasileiro a igualmente reduzir sua taxa de juros, nesta reunião do Copom. Em nossa opinião, a Selic será reduzida para 2,25% ao ano, redução de 0,75 ponto percentual”, diz Miguel José Ribeiro de Oliveira, diretor executivo de Estudos e Pesquisas Econômicas da Anefac.

Confira as simulações demonstrando os efeitos de uma eventual redução da Selic, nas operações de crédito bem como nos investimentos.

