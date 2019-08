Ampliação abre 200 vagas na Escola Alexandre Zilli Netto

A Escola Municipal Alexandre Zilli Netto vai iniciar o próximo ano letivo ofertando 200 novas vagas para os alunos de Santa Terezinha de Itaipu. A novidade foi anunciada pelo prefeito Cláudio Eberhard, na noite de quinta-feira, 15, durante assinatura da ordem de serviço. O ato foi prestigiado por autoridades da cidade, lideranças, equipe de governo e comunidade escolar.

As obras de ampliação em 35%, resultam no aumento de 286 para 486 alunos, garantindo 200 vagas a mais para quem busca atendimento.

A assinatura da ordem de serviço para as obras de ampliação e reforma, marcou o início do processo de execução realizado com recursos do governo municipal na ordem de R$ 758.115,45. Serão 421,23 m² de ampliação, contemplando quatro salas de pré-escola, uma sala multiuso, ampliação do pátio coberto, playground com brinquedos novos e grama sintética.

Além disso, serão realizados serviços de melhorias na cozinha, área de serviço, secretaria e diretoria da escola, reparos e revisão da cobertura, troca de pisos, pintura do prédio existente e substituição de luminárias por LED. Após a conclusão da obra, prevista para ser entregue em fevereiro de 2020, a área total será de 1.614,70 m².

“Esse é um projeto antigo que passa a se tornar realidade. Fico feliz em estar na comunidade e poder anunciar mais essa conquista que deve aumentar em 70% o número de vagas”, avaliou o prefeito. Outro ponto destacado por ele, é a contratação dos serviços por uma empresa local que passa a gerar emprego e renda na cidade.

A diretora da escola, Solange Cristina Urnau, considerou que a melhoria deve contribuir ainda mais para o aprendizado dos alunos. “Com a ampliação vamos conseguir suprir a demanda, ter uma espaço multiuso que fará toda diferença. O prefeito Cláudio tem um olhar carinhoso com a educação do nosso município, o que nos deixa gratos e felizes”, disse. Da mesma forma, a presidente da Associação de Pais, Mestres e Funcionários (APMF), Verônica de Oliveira Albuquerque, acrescentou que a obra é uma grande conquista para a comunidade.

O pai de aluno, Cláudio Maciel, ressaltou que o município possui uma das melhores estruturas da região, tanto nos colégios quanto nos Centros Municipais de Educação Infantil. “Eu, na condição de pai, fico seguro uma vez que os profissionais são capacitados e não medem esforços para fazer sempre o melhor para nossas crianças. Minha filha tem a escola como uma segunda casa; isso é gratificante”, concluiu.