Santa Terezinha de Itaipu investe em ações de combate ao uso de drogas

Quando o assunto é saúde, o Município de Santa Terezinha de Itaipu é destaque, isso porque a Administração Municipal tem investido em ações voltadas para o bem-estar e qualidade de vida da população, como é o caso das ações integradas de combate ao uso de drogas.

Encontrar alguém que possa dar orientação nos momentos de dificuldade e auxiliar a encontrar as soluções é, muitas vezes, o que dependentes químicos e seus familiares desejam e precisam para enfrentar o problema. Sabendo da importância das ações de combate e prevenção ao uso de drogas, a Secretaria Municipal de Saúde e o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) de Santa Terezinha de Itaipu contam com o atendimento Portas-Abertas, que atende homens e mulheres sem agendamento prévio e em total sigilo.

O atendimento Portas-abertas oferecido pelo CAPS possui uma equipe multidisciplinar formada por médico, clínico geral, psiquiatra, assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional e enfermeiros, que integram a Rede Municipal de Saúde de Santa Terezinha de Itaipu, garantindo mais qualidade de vida e dignidade aos itaipuenses. O atendimento para tratamento de drogas (maconha, crack, cocaína) e outras substâncias, dentre elas o álcool, é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

Outro serviço oferecido para população é o Programa Antitabagismo, um serviço gratuito e permanente de apoio às pessoas que desejam parar de fumar. Oferecido pela Secretaria Municipal de Saúde, o programa inclui médico, enfermeiro, dentista, nutricionista e psicólogo. As reuniões e acompanhamentos para este serviço acontecem todas as segundas-feiras, a partir das 19h, no Centro de Especialidades Médicas.

A Secretaria de Assistência Social também desempenha um papel importante no combate ao uso de drogas, por meio do trabalho de conscientização que é realizado durante os encontros do Programa Família Paranaense e do Grupo de Adolescentes do CRAS.

“Esse trabalho integrado entre as secretarias é fundamental para que alcancemos bons resultados no combate ao uso de drogas e álcool. Ações como essas precisam ser divulgadas para que a população tenha conhecimento e consciência sobre a importância de mudar”, finaliza o secretário de Saúde, Fabio de Mello.