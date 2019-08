Comitiva visita indústria que irá se instalar em Santa Terezinha de Itaipu

Duas horas. Esse foi o tempo que a comitiva de lideranças liderada pelo prefeito de Santa Terezinha de Itaipu, Cláudio Eberhard levou para ver de perto a rotina e o processo de produção de vários artigos de plástico e metálico produzidos pela indústria Xplast. Hoje, a empresa conta com a fabricação de 1.500 itens, conquistando mercado em todos os países da América do Sul. A visita foi feita na semana passada.

A indústria, com 30 anos de atividades no setor, sendo há cinco anos com sede em Cidade do Leste, no Paraguai, é uma das novidades que, dentro de 40 dias, estará movimentando o setor econômico da cidade. Com um polo de distribuição e logística dos produtos para o Brasil instalado na Área Industrial de Santa Terezinha de Itaipu, em um barracão de 11mil m², a Xplast representa o início de um novo tempo para o incremento do setor industrial no município. “Viemos ver de perto a potência de uma empresa que escolheu Santa Terezinha para instalar seu centro de distribuição e que, desde o início de sua implantação, está fazendo girar o dinheiro no comércio local. Ver é diferente do que falar”, destacou o prefeito.

O diretor presidente da empresa, Cláudio Chen,fez questão de acompanhar a comitiva e mostrar todo o processo de fabricação dos produtos. “Nosso objetivo não é impressionar ninguém. O que queremos é mostrar que se existe vontade, existe resultado”. Quando questionado sobre o motivo que o levou a escolher Santa Terezinha para a instalação do centro de distribuição, Shen foi enfático: “Vi um município com potencial, mas principalmente, houve respeito e credibilidade na conversa. O prefeito foi íntegro, limpo, honesto; em momento algum houve qualquer tipo de insinuação. Só tenho elogios à Santa Terezinha, a esse povo acolhedor”, disse.

Impressões – De acordo com o gerente da Cooperativa Sicredi e representante de instituição bancária do Conselho Municipal de Desenvolvimento Comercial e Industrial, Ricardo de Antoni, o empreendimento impressiona pela grandeza. “ A instalação da empresa em nossa cidade é um marco para crescimento da área industrial e do fomento da economia local”.

O presidente da Acisti, Adilso Antônio Wettermann avaliou a visita como encantadora, sendo um grande investimento para a cidade. “Estamos prontos para contribuir no que for necessário. O prefeito Cláudio está mais uma vez, fazendo história em nosso município”, disse.

Em nome dos vereadores presentes, Rogério Matendal agradeceu pela visita à empresa e ressaltou a importância do investimento. “Teremos em funcionamento a distribuição e logística de uma empresa de grande porte, fato que trará uma nova realidade para nosso município”.

“É uma empresa de grande porte que impressiona. A visita foi fantástica”, finalizou a presidente da Associação da Melhor Idade Amor e Carinho (AMIAC), Maria Lúcia Mayer.

Grupo – Além do prefeito, secretários e diretores municipais, integraram a comitiva, o presidente da Câmara de Vereadores, Rogério Matendal; os vereadores, Luiza Benedet Kalichevski, Neuza Batista da Silva, Sandra Rodrigues Agostinho, Antônio Luiz Bendo (Bim), Valdir Sauthier e demais membros.

