Calçamento Poliédrico garante melhor trafegabilidade no interior de Santa Terezinha de Itaipu

Através de parcerias e convênios firmados entre o Governo do Estado, Itaipu Binacional e Administração Municipal de Santa Terezinha de Itaipu foi concluída mais uma etapa de calçamento poliédrico na zona rural do município, oportunizando melhor trafegabilidade, mais conforto e segurança aos usuários.

Estão concluídas as obras de calçamento das Estradas Rurais SG 039 Na Comunidade de Barro Branco, SG 015 na Comunidade de Três Fazendas e a Estrada do Pinho na Comunidade de São José. Segundo o secretário de Obras e Serviços Públicos Vanio Morona são aproximadamente 42 mil m² de pavimento poliédrico que cobre uma extensão com mais de 6 Km de estradas.

Morador há 50 anos na Linha Três fazendas, o agricultor Ercílio De Jorge disse que o calçamento poliédrico traz tranquilidade e comodidade aos moradores. “Apesar das boas condições das estradas do interior, ter o calçamento é uma garantia eterna de boa trafegabilidade com mais segurança e economia para os produtores, em suas gestões, o prefeito Cláudio sempre tem dado a devida importância aos produtores garantindo estradas de qualidade para o escoamento da safra, transporte escolar e mobilidade”, afirmou o produtor.

Para o produtor Pedro Piva, morador do Barro Branco o calçamento poliédrico trouxe tranqüilidade aos produtores. “Faça chuva ou faça sol nós temos acesso para transitar com facilidade, isso gera economia para o produtor, sem contar que o calçamento traz a valorização da propriedade”, destacou.

Desde 2013 a administração municipal tem investido em calçamento poliédrico no interior do município. De lá pra cá já foram concluídos mais de 20 Km de estradas, beneficiando comunidades do interior. Foram investidos mais de R$ 4 milhões, sendo aproximadamente R$ 300 mil com recursos da Itaipu Binacional, mais R$ 3,5 milhões em recursos do Governo do Estado e aproximadamente meio milhão de reais com recursos próprios do município.