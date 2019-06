ALVIVERDES EM BAIXA | Guarani e Coritiba duelam em Campinas

Vindo de derrota no fim de semana, Guarani e Coritiba se enfrentam nesta terça-feira em busca da reabilitação na Série B antes da pausa para a Copa América. O duelo está marcado para as 21h30, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). Após sete rodadas, o Bugre do técnico Vinicius Eutrópio é o vice-lanterna da competição com apenas cinco pontos ganhos, enquanto o Coxa é o 11º colocado, com nove pontos. Pressionado após frustrar sua torcida no clássico com Paraná, ao ser derrotado (3 a 2) após ficar duas vezes em vantagem no placar, o Coritiba do técnico Umberto Louzer precisa lidar ainda com uma série de desfalques. São sete no total: o volante João Vitor está suspenso e o zagueiro Alan Costa foi vetado pela comissão técnica. Já Patrick Brey, Diogo Matheus, Romércio, Giovanni e Rafinha. Dos sete, apenas Romércio não foi a campo contra o Paraná Clube.