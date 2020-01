Alunos e professores de Ciências Contábeis recebem prêmio do Hemepar

Em uma ação que reuniu aproximadamente 200 doações de sangue, os alunos do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário de Cascavel – Univel conquistaram um prêmio simbólico do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar) como reconhecimento pelas doações. “O prêmio recebido vem engrandecer o projeto e dizer que realmente foi importante, que a turma fez a diferença. Viver e ajudar o próximo é o que faz valer a pena”, conta o professor que coordenou a ação, Everton Gugel.

Segundo dados do Ministério da Saúde, no Brasil, cerca de 1,6% da população doa sangue, ou seja, 16 a cada mil habitantes. Além disso, esse gesto singelo pode beneficiar até quatro pessoas com apenas uma doação. Dessa forma, a ação dos alunos e dos professores do curso se mostra relevante para toda a sociedade.

O projeto teve como objetivo incentivar os alunos a doarem e aprenderem mais sobre responsabilidade social. “Foi muito importante, um gesto de doação e de amor, saber que podemos ajudar a salvar outras vidas. Nesse sentido, o projeto foi vitorioso. Está apenas começando e que possa ainda colher muitos outros frutos no futuro”, ressalta Everton.