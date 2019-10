Alunos e professores de Biomedicina e Nutrição em Dia de Campo Urbano

Em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação, alunos e professores dos cursos de Nutrição e Biomedicina do Centro Universitário de Cascavel – Univel participaram do Dia de Campo Urbano, organizado pela equipe do Território Cidadão. O evento aconteceu na horta urbana do Bairro Sanga Funda, que possui seis hectares cultivados por cerca de 40 famílias da região.

Com atividades de aferição de pressão, glicemia e orientações sobre alimentação saudável, os acadêmicos da Univel auxiliaram a população presente no momento. “Ressaltamos a importância da alimentação e prestamos orientações da utilização dos alimentos in natura e produtos sem defensivos agrícolas”, explica a professora Sirlei Patricia de Souza.

Durante o dia, também foram realizadas oficinas de compostagem, ervas medicinais, aproveitamento de alimentos, entre outras atividades. “A união faz a força. O nosso dever é lutar pelo bem comum. A Univel é uma instituição que se preocupa, estamos de mãos dadas com todos aqui. É o nosso dever, queremos que todos melhorem de vida, e esse evento é um exemplo”, ressalta o reitor da Univel, Renato Silva.