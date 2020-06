Alunos e familiares aprendem e se divertem com atividades em casa durante a quarentena

Os alunos do Colégio FAG aprendem e se descontraem com as aulas on-line e atividades em casa, junto com seus familiares. Os professores, com muita criatividade, adaptam o conteúdo para que as crianças consigam realizá-las de forma prática em seus lares.

Na disciplina de Educação Física, por exemplo, o professor Welvys Fladerson Gomes Afonso envolveu a turma do Pré I e do Pré II com um acampamento virtual. As crianças, com a ajuda dos pais e dos irmãos, montaram cabanas e interagiram ao vivo pela plataforma on-line. “Nesses últimos meses temos tido a oportunidade de reinventar muitas atividades. A disciplina de educação física nos proporciona o contato físico, mas, além disso, nos proporciona diversão e incentivo a bons hábitos de saúde”, ressalta o professor de Educação Física.

A ideia do acampamento veio após Welvys ver fotos de escoteiros nas redes sociais. “Lembrei então das brincadeiras em casa nas férias. Propus a eles que lanchassem dentro da cabana e convidassem um familiar para curtir o momento. Com isso relembramos também do Acampfag, o acampamento tão esperando pelos alunos”.

O Augusto Perez Vieira, de 5 anos, levou seu brinquedo favorito e convidou o irmão mais velho, Lucas Eduardo, para participar do acampamento. A mãe, Cleciane de Lara Peres Vieira, entrou na brincadeira, sempre acompanhando os filhos nas atividades. “Modifica a rotina tirando eles da frente do computador. O professor Welvys consegue trabalhar uma disciplina que parece impossível de se fazer a distância. O Augusto já quer repetir”, conta Cleciane. “A cabana ficou muito legal, eu comi e dormi lá, levei meu brinquedo e chamei meu irmão para brincar. A gente se divertiu”, complementa Augusto.

Mapas

Na disciplina de Geografia, a professora Gabriela Bahnert Santos Barbosa realizou com os alunos dos segundos anos, no conteúdo sobre mapas, uma atividade de alfabetização cartográfica. A proposta foi desenvolver a noção de orientação, localização e a capacidade de ler e interpretar mapas. “Com base nisso trabalhamos o conceito, o trabalho do cartógrafo e de como eram elaborados os mapas na antiguidade. Em seguida eles criaram seu próprio mapa. Tivemos mapa do tesouro, do trajeto para a casa do amigo, do mar até o castelo”.

E, para fechar com mais diversão e deixá-lo com aspecto antigo, eles molharam a folha com um sachê de chá. “A importância desta atividade é para que os alunos desenvolvam a noção de orientação, localização, referência de espaço e tempo, além da representação de lugares inseridos no contexto”, esclarece Gabriela.

Artesanato indígena

A professora Adriana Fontana, na disciplina de História, desenvolveu com seus alunos do 3º ano uma atividade sobre artesanato indígena. O objetivo foi valorizar as diferenças culturais das aldeias, bem como a produção artística, que é uma forma de expressão cultural de um povo. Já para a matéria de Geografia, para exemplificar o conceito de matéria-prima e indústria, a professora usou as receitas de pão e bolo. Com a ajuda dos adultos, os alunos puderam vivenciar o processo da transformação da farinha de trigo em um produto final.