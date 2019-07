Alunos de Artes realizam intervenção urbana na Univel

Os alunos do curso de Artes Visuais do Centro Universitário de Cascavel – Univel realizaram uma intervenção urbana nos banheiros da instituição, trazendo desenhos criativos com mensagens de reflexão. A atividade faz parte da disciplina de Prática de Gravura, ministrada pelo professor Antonio Carlos Machado. “Esse módulo especificamente já é a gravura contemporânea em território expandido, quando ela não fica mais dentro dos ateliês nem terá dimensões limitadas pela técnica. É o momento que a gravura vai para o espaço urbano, com adesivagem ou stickers em que os artistas anônimos fazem seus desenhos em casa no papel adesivo e saem aplicando pela cidade, em banheiros, janelas, vitrines, postes e em diversos lugares. Entender um pouco dessa linguagem, saber o que é possível melhorar e usar dentro do contexto escolar, foi a nossa proposta dentro da disciplina, expandir o pensamento para o território urbano”, explica Antonio Carlos.

Para o aluna Iri de Moresco Neta, a atividade foi importante para o entendimento do processo de gravura e a intervenção feita em espaços públicos. “O processo de criação foi bem divertido para o desenvolvimento de uma técnica nova. Trabalhei com spray pela primeira vez e com o adesivo também. Entendo que além de decorar, esse trabalho transmite uma mensagem misturando vários elementos na construção das figuras”, diz a aluna.

Clóvis Ortigara, acadêmico de Artes Visuais, entende a atividade como o fechamento de um ciclo muito importante na faculdade: “É o fechamento de várias atividades que nós fizemos durante o curso abordando a gravura. Usamos algumas técnicas aplicadas em aula e vários temas para chamar a atenção nessa arte de se grafitar em locais urbanos, deixamos nossa marca”, comenta.

O professor Antonio Carlos ficou contente com a empolgação dos alunos em realizar a atividade: “É muito gratificante ver o resultado, principalmente perceber que os alunos acreditam na ideia e participam”, conclui.