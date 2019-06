Alternativas em fruticultura são apresentadas a produtores da região

A busca por alternativas de cultura tem na fruticultura um potencial a ser explorado na região oeste do Paraná, conforme o corpo técnico da Biolabore (Cooperativa de Trabalho e Assistência Técnica do Paraná). O cultivo do morangueiro em sistema convencional e agroecológico entra nesse contexto. O tema foi trabalhado por intermédio de um curso teórico e prático em Santa Tereza do Oeste.

O técnico responsável, Rafael de Souza Torezan teve apoio do Iapar (Instituto Agronômico do Paraná), de Santa Tereza do Oeste, onde ocorreu uma oficina de quatro horas. À tarde foi desenvolvida a parte prática na Vila Rural do município.

Dentre as atividades estiveram: a escolha de variedades, morfologia e botânica, planejamento produtivo, sistemas de cultivo, integração, pragas e doenças, colheita e pós-colheita.

Em consenso com a Secretaria de Agricultura do município foi avaliada a necessidade de efetuar um conjunto de cursos voltado à realidade dos sistemas de fruticultura para a região. Em enfoque estão cultivos de uva, amora preta e morango.

A forma de abordagem foi definida junto com o Iapar e a Secretaria de Agricultura, para tornar o curso mais didático.

Entre os participantes estiveram produtores de Cascavel, Toledo, Santa Tereza do Oeste, Jesuítas e Lindoeste. Entre agricultores, técnicos e estudantes houve a participação de 40 pessoas.