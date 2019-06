Altas temperaturas: Outono se despede com clima do verão

Guaíra – A uma semana para o início do inverno, as temperaturas registradas nessa sexta-feira (14) e a previsão para o fim de semana e a reta final do outono deixam os dias mais com cara de verão.

O frio até chegou a se ensaiar duas vezes, mas não houve registro de geada até o momento neste ano na região oeste. Ontem (14), em cidades como Guaíra, Santa Helena, Foz do Iguaçu e Marechal Cândido Rondon as temperaturas chegaram bem próximas dos 30ºC. A mínima foi de 18ºC.

Depois de uma semana de muita chuva, o clima se inverteu e agora a secura do ar chama a atenção. Em praticamente todos os municípios beira-lago de Itaipu o índice de umidade do ar ficou abaixo dos 50% nessa sexta-feira e deve se manter assim nos próximos dias. O mínimo indicado para boas condições de saúde é de pelo menos 60%, reforçando a necessidade de hidratação constante e umidificarão do ar.

Segundo o Simepar, o frio de verdade não deve dar as caras por enquanto, ao menos não nos próximos 15 dias, mesmo com o início do inverno no dia 21 de junho.

Assim como a chuva deve dar uma trégua por enquanto, com previsão apenas de cerca de 20 milímetros de precipitação no dia 27, com a chegada de uma nova frente fria que, ao que tudo indica também não deve derrubar as temperaturas drasticamente.

Essa condição de secura será favorável para os produtores que intensificaram durante a semana a colheita do milho. Já o trigo está totalmente semeado e o desenvolvimento, segundo o técnico do Deral (Departamento de Economia Rural) do Núcleo Regional da Seab de Cascavel José Pértille, é considerado “excepcional”.