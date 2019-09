Alívio: Arrecadação é a melhor para agosto em 5 anos

Brasília – A arrecadação de impostos, contribuições e demais receitas federais teve uma alta real (descontada a inflação) de 5,67% em agosto na comparação com o mesmo mês do ano passado. Segundo informou a Receita Federal, o total arrecadado ficou em R$ 119,951 bilhões, contra R$ 113,514 bilhões em agosto de 2018.

Foi o melhor resultado para meses de agosto desde 2014, quando o resultado foi de R$ 124,372 bilhões. Os valores foram corrigidos pela inflação.

De acordo com números da Receita, a alta na arrecadação em agosto deste ano foi a maior do ano e o quinto mês seguido com crescimento dos valores arrecadados acima da inflação.

Em agosto, houve crescimento real (acima da inflação) de 35,26% na arrecadação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), para R$ 20,48 bilhões. O Fisco explicou que houve “pagamentos atípicos” de R$ 5,2 bilhões nesses tributos no mês passado.

Parcial do ano

No acumulado dos oito primeiros meses deste ano, a arrecadação soma R$ 1,015 trilhão, com aumento real de 2,39% frente ao mesmo período do ano passado. Trata-se do melhor resultado para os oito primeiros meses de um ano desde 2014.

Essa também foi a primeira vez, desde 2014, que a arrecadação federal acumulou R$ 1 trilhão até agosto. Nos últimos quatro anos, esse patamar foi atingido somente em setembro.