Alerta Laranja: Temporais e granizo podem atingir o oeste

Reportagem: Cláudia Neis

Cascavel – O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta laranja – de perigo – em praticamente toda a Região Sul do País. São esperados temporais com rajadas de vento intensas e granizo. O alerta passa a valer na madrugada desta terça-feira (18), de acordo com o Inmet.

Na região oeste do Paraná, já devem ser registradas pancadas de chuvas isoladas durante a manhã, mas o temporal mais severo deve chegar ocorrer entre a tarde e a noite. “Pela manhã já chove na região, mas o risco maior é a partir da tarde, em que o temporal deve atingir a região de forma mais intensa e generalizada. É preciso estar alerta para as rajadas de vento que podem atingir de 60 a 100 km por hora e a queda de granizo, já que as condições atmosféricas estão totalmente favoráveis para a formação. A presença das nuvens altas características aumenta muito o risco”, explica a meteorologista do 8º Distrito Meteorológico do Inmet, em Porto Alegre, Cláudia Rickes.

Ela afirma que as tempestades que devem atingir grande parte do Sul do País ocorrem devido à chegada de uma frente fria que se formou entre o Uruguai e a Argentina e as condições climáticas que ela traz devem durar alguns dias. “Essa frente fria vem subindo do Rio Grande do Sul ao Paraná, por isso as tempestades chegam à região de Cascavel somente na tarde desta terça-feira. Para a quarta-feira e a quinta-feira (20) a chuva continua no Paraná, de forma generalizada, mas sem risco de ventos fortes nem granizo. O tempo deve voltar a ficar ensolarado somente na sexta-feira (21)”, acrescenta Cláudia.

O alerta

Conforme o Inmet, o volume das chuvas não deve ser muito significativo. O alerta é por conta dos ventos e do granizo.

As recomendações são: em caso de rajadas de vento não se abrigar debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão de energia elétrica ou outra estrutura que possa cair sobre ele. Se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Mais informações e orientações podem ser obtidas com a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros, pelos telefones 199 e 193.