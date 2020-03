Álcool em Gel: Procon tem opção exclusiva para denúncia de preços abusivos

Diante de denúncias sobre fornecedores que estão cometendo abusos no preço do álcool gel – 70%, o PROCON/PR criou uma opção exclusiva para registro deste tipo de reclamação.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é prática abusiva exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva e/ou elevar sem justa causa o preço de produtos – artigo 39, V e X.

Para denunciar basta clicar no link www.procon.pr.gov.br. Assim você será direcionado a um formulário exclusivo para a denúncia.

A medida é valida somente para valores registrados no Estado do Paraná. Em outras localidades é preciso procurar o Procon local.