Albergue Noturno receberá doações neste sábado no antigo Terminal Oeste

O Drive-Thru Solidário aos poucos tem se enraizado na cultura dos cascavelenses. O Ponto de Arrecadação no antigo Terminal Oeste já virou parada para muitos cidadãos que sempre estão dispostos a ajudar quem mais precisa, especialmente nesse momento de pandemia de coronavírus (Covid-19).

Inicialmente o Ponto de Arrecadação era utilizado apenas pelo Provopar. No entanto, o programa cedeu o espaço a outras entidades, fortalecendo a rede de solidariedade de Cascavel. Dessa forma, as instituições têm se revezado no antigo Terminal Oeste para receber as doações aos sábados, das 9h às 13h.

Neste sábado (23), por exemplo, quem toma a frente das arrecadações é o Albergue Noturno André Luiz. A instituição receberá alimentos não perecíveis, produtos de higiene e limpeza, roupas e cobertores.

Além do Provopar e o Albergue, a LBV (Legião de Boa Vontade) e a Pastoral da Criança também se alternam no Drive-Thru Solidário.

O atendimento é simples: os cidadãos só precisam chegar de carro e os voluntários pegam a doação, evitando qualquer tipo de aglomeração.

PROVOPAR

O Provopar atende mais de 5,6 mil famílias em Cascavel. Por isso, os cascavelenses também podem deixar sua doação diretamente na sede do programa, que fica na Rua Martin Afonso de Souza, 550 – Pacaembu, de segunda a sexta das 8h30 às 17h30. Os telefones para contato são 3902-1422 e 9 8809-2914.