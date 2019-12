Ainda dá tempo da operação biquíni?

O verão começa oficialmente à 1h19 do próximo domingo (22) e, com ele, a temporada de piscina, praia e… biquíni. Se você não conseguiu se manter em forma durante o ano, não adianta sair como louca agora para perder as gordurinhas e a celulite, mas sempre é tempo de se cuidar para se sentir bem consigo mesma.

Por isso, preparamos algumas dicas que valem ser seguidas sempre, mas se ainda não começou, agora é a hora. Confira a seguir.

Operação biquíni: 22 dicas

1 – Aplicar anticelulitico mais intensamente: duas vezes por dia sem falhas e de preferência antes de uma caminhada, ainda que seja o caminho para o seu escritório;

2 – Guerra aos fritos e às gorduras. Optar por um regime rigoroso de cozidos e de saladas;

3 – Doces nem pensar! A fruta já tem as calorias necessárias para o nosso corpo;

4 – Combate à flacidez com meia hora de exercício diariamente. Pode ser uma simples caminhada ou então exercícios simples como abdominais, saltar à corda;

5- Cremes reafirmantes são importantes pois melhoram o relevo cutâneo e aumentam a renovação celular;

6 – Clara de ovo, atum e soja são alimentos a considerar pois têm muitas proteínas e evitam a flacidez;

7 – Introduz o abacaxi na tua dieta. Facilita a digestão, evita a acumulação de gases e tem ação diurética;

8 – Na praia ou na piscina, aproveite para fazer exercícios na água como vôlei, que faz trabalhar todos os músculos;

9 – Comer diversas vezes ao dia é fundamental. Se não tiver oportunidade de sair do emprego para fazer lanches saudáveis, então vá prevenida com pequenos snacks que não têm muitas calorias. O seu corpo vai se habituar a esse ritmo;

10 – Esqueça o cigarro! Faz mal aos pulmões, envelhece a pele e cria rugas à volta da boca;

11 – 80% das nossas rugas derivam do excesso de exposição solar, por isso escolha um bom protetor solar para o seu rosto e um diferente para o corpo. Atenção ao fator de proteção;

12 – Ingira antioxidantes: abacate, frutos vermelhos, cítricos, espinafres e tomates;

13 – Atenção aos banhos de imersão muito demorados. A água retira determinadas propriedades de defesa do teu corpo, por isso opte por produtos com o ph correto;

14 – Esfolie o corpo uma vez por semana, pois retira as células mortas, ilumina e suaviza a pele. A própria epiderme recebe melhor os cremes;

15 – Após o banho e a esfoliação, é fundamental secar bem a pele e hidratá-la, senão seca e envelhece;

16 – Beba ao menos dois litros de água por dia; o corpo agradece;

17 – Uma vez por mês substitua o hidratante por azeite e espalhe pelas zonas mais secas como joelhos e cotovelos;

18 – Se estiver ao sol, evite produtos com álcool como desodorizantes e colônias, pois podem causar manchas;

19 – Depois de um dia de praia tome uma ducha de água fria que é revitalizante, aumenta o fluxo sanguíneo e melhora o bem-estar;

20 – Mesmo dentro de água precisa de filtro solar, por isso passe protetor;

21- Se você sua muito, experimente infusões de rosas, jasmim e de aloé vera;

22 – Use biquínis de acordo com o seu corpo. Com calcinhas mais altas se quiser tapar a barriguinha, com tiras de lado se quiser alongar as pernas, enfim, aconselhe-se para aproveitar melhor a beleza do seu corpo.

Dicas de como perder gordura localizada e entrar em forma

Mais comum do que se imagina, a gordura localizada tem um nome técnico de lipodistrofia localizada e é formada pela aglomeração de tecido adiposo em regiões específicas do corpo. “As principais regiões afetadas são aquelas consideradas mais flácidas, como culotes, barriga, braços e região abaixo do queixo [papada]. Uma característica comum desse tipo de gordura é que, geralmente, ela é resistente e deve ser tratada geralmente com a junção de um plano alimentar, a prática de exercícios e o uso de tecnologias”, explica a dermatologista Thais Pepe, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Academia Americana de Dermatologia.

De acordo com a médica, o acúmulo de tecido adiposo e os locais onde ele se deposita estão relacionados com a predisposição genética da pessoa, seus hábitos alimentares, a prática de exercício físico e sua postura corporal.

De forma geral, pode-se afirmar que as principais causas do surgimento da gordura localizada são: consumo excessivo de alimentos gordurosos e ricos em carboidratos brancos; histórico de lipodistrofia ou excesso de peso na família (componente hereditário); sedentarismo (falta de prática de atividade física); e má postura (o que pode fazer com que a barriga fique projetada para frente, por exemplo). “Os homens tendem a acumular mais gordura na região abdominal, enquanto que as mulheres apresentam uma maior quantidade nas coxas, quadril e glúteos. É importante destacar que a gordura localizada também pode trazer más consequências para a saúde das pessoas. Por exemplo, o excesso de tecido adiposo na região abdominal (principalmente nos homens) está relacionado ao surgimento de doenças cardiovasculares, como hipertensão arterial e infarto”, diz a médica.

Para tratar, a dermatologista enfatiza a importância da tríade prática de exercícios, alimentação saudável e tratamentos estéticos.

Prática de exercícios

A prática de exercícios de forma regular pode ser uma ferramenta poderosa para eliminar o acúmulo de tecido adiposo, pois é uma forma de reduzir uma das causas. “Uma indicação atual para as pessoas que desejam perder peso e acabar com a gordura localizada são os treinos intervalados de alta intensidade, conhecidos como HIIT. Esses exercícios são de curta duração e com esforço físico elevado, combinando atividades aeróbicas, de força e resistência muscular”, afirma a dermatologista Thais Pepe.

Esses exercícios podem ser associados à musculação para definição muscular. “A principal vantagem do HIIT é que ele contribui muito para a queima de gordura, além de fazer o metabolismo ficar acelerado até minutos ou horas depois que o exercício já foi encerrado”, diz.

Alimentação saudável

A melhor estratégia é a reeducação alimentar, uma vez que dietas extremas não podem ser mantidas a longo prazo. No geral, as recomendações são: reduzir ou eliminar o consumo de alimentos ricos em açúcar, gorduras saturadas e carboidratos simples (pães, bolos, massas); ingerir grandes quantidades de alimentos com fibras diariamente (leguminosas, grãos, farelos, farinhas integrais, vegetais, frutas); quando for consumir gorduras, escolher as “boas”, como: azeite, óleo de coco, abacate; reduzir o consumo de álcool; ingerir chá-verde diariamente, pois ele ajuda a acelerar o metabolismo.

Tratamentos estéticos

Para gorduras mais resistentes, os tratamentos estéticos funcionam muito bem quando associados à dieta e a exercícios físicos. Dentre as melhores técnicas, a dermatologista Thais Pepe destaca a criolipólise, a endermologia e a lipocavitação. “A criolipólise é uma técnica que utiliza temperaturas baixas para congelar a camada gordurosa e eliminar a gordura localizada, pois o frio quebra as células de gordura. O método pode ser utilizado em regiões do corpo que se adaptem ao aparelho”, explica.

No caso da endermologia, a médica destaca que o aparelho faz uma espécie de sucção na área tratada, o que gera o rompimento ou remodelamento das células de gordura do local. “Já a lipocavitação é realizada por meio de um aparelho de ultrassom que emite ondas de baixa frequência que provocam cavidades nas células de gordura, causando seu rompimento e eliminação. O paciente deve ser criteriosamente avaliado antes de realizar esse procedimento”, finaliza a médica.