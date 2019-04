Água sobe quatro vezes o valor da inflação

As tarifas de água e esgoto da Sanepar vão sofrer um reajuste de 12,13%. O índice foi homologado no fim da tarde de segunda-feira (15) pela Agepar (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná), durante uma reunião extraordinária.

A Sanepar tem 30 dias para aplicar o índice – a partir da publicação da homologação.

O reajuste é quatro vezes maior que a variação inflacionária de 2018, fechada em 3,75%, de acordo com o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo).

Conforme a Agepar, a alteração é composta pelo reajuste tarifário e também pela aplicação de parcela do diferimento previsto na homologação da Revisão Tarifária Periódica ainda em 2017.

A Agepar também adiou a decisão sobre possível antecipação do diferimento e determinou a abertura de Revisão Tarifária Extraordinária.

Histórico

A tarifa de água ficou congelada entre os anos de 2005 e 2010, durante a gestão de Roberto Requião (MDB). Depois do período, os valores da conta de água começaram a subir, sempre acima da inflação.

Em seis anos da gestão Beto Richa (PSDB), entre 2011 e 2017, o reajuste foi de 123,96% – acima da inflação do período, que ficou em 47,49%.

O último reajuste da tarifa da Sanepar, de 2018, ficou em 5,12%.