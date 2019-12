Agora é a vez das roupas brancas

Cascavel – Usar branco na virada do ano já se tornou uma tradição há muitos anos. O branco remete à paz e caiu no gosto da população, tanto que as vitrines das lojas de Cascavel “vestiram” essa cor logo após o Natal, para atrair consumidores supersticiosos.

A gerente de uma loja de roupas Adelaide Peratelli conta que a procura pelas peças brancas é grande: “Nesta época do ano nós damos preferência para as roupas brancas, inclusive compramos mais roupas brancas porque o pessoal procura bastante… eu acabei de atender uma cliente que levou duas peças brancas para usar na virada”.

Gerente de outra loja de roupas, Sônia Macedo conta que dezembro é o mês em que as pessoas mais compram peças brancas. “Como existe essa tradição de usar branco, nós colocamos todas as peças brancas para a frente da loja para que fique mais acessível e mais fácil para o cliente escolher”.

A desempregada Josiane Pereira da Silva garante que a roupa branca não vai faltar no dia 31 deste mês. “Eu não vou comprar roupa nova, mas vou usar uma blusa branca que tenho”.

Para ela, passar a virada do ano com roupa nova não é tão importante: “Eu usarei branco porque significa paz e é assim que eu desejo que 2020 seja, um ano de muita paz”.

Se branco significa paz, para quem acredita na força das cores há outras opções conforme o “desejo”. Amor é amor, rosa é paixão, verde é saúde e amarelo é dinheiro. “Nós também vendemos muitas roupas amarelas, porque significa dinheiro, e verdes, porque também significa esperança”, conta Sônia.