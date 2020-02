Agentes denunciam: direção da PEC os ameaçam para que ignorem regras com presos

Reportagem: Cláudia Neis

Cascavel – O problema da falta de efetivo nas penitenciárias do Paraná vem acarretando outras questões ainda mais graves e que vêm sendo acompanhadas de perto pelo Sindarpen (Sindicato dos Policiais Penais do Paraná), que visita os presídios no Estado. A situação mais grave encontrada no levantamento que o sindicato vem realizando está na PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel).

Nos dias 8, 9 e 10 de fevereiro, o presidente e dois diretores do Sindicato estiveram na unidade para conversar com os policiais penais (nova nomenclatura dos agentes penitenciários) sobre as condições de trabalho. “Vários trabalhadores afirmaram que a gestão da PEC vem exigindo que os protocolos de segurança sejam deixados de lado para garantir toda a movimentação de presos. A ordem é por conta do baixo efetivo e a justificativa seria para que a unidade continue “girando”. E pior que isso, os que questionam ou se recusam a cumprir a ordem recebem ameaças e têm medo de denunciar formalmente, temendo retaliações. É inadmissível que o policial penal tenha que ‘pagar’ pela falta de profissionais e, além de comprometer a segurança da unidade e dos detentos, ainda coloca em risco sua própria vida. Já informamos à corregedoria e à ouvidoria do Depen (Departamento Penitenciário) sobre a situação e ainda esta semana vamos oficiar o Ministério Público do Trabalho sobre os casos”, alerta a diretora do Sindarpen, Vanderleia Leite.

Para o presidente do Sindarspen, Ricardo Miranda, a situação pode acarretar sérios problemas: “Os policiais penais já trabalham em um ambiente extremamente estressante, perigoso e insalubre. Só isso já é suficiente para gerar várias doenças nesses trabalhadores. O assédio moral praticado contra esses trabalhadores potencializa ainda mais o adoecimento da categoria”.

Essa é a situação mais alarmante encontrada pelo Sindicato até o momento. “O que chama atenção é que esse tipo de caso foi registrado apenas na PEC. Já visitamos outras unidades, em que também foi registrada falta de efetivo, uma situação comum nas unidades, mas não havia assédio moral nem mesmo os servidores da PIC [Penitenciária Industrial de Cascavel] relataram situação semelhante… Nós vamos acompanhar de perto esse caso e esperamos que o Depen não se omita”, acrescenta Vanderleia.

A equipe do Sindarspen deve continuar realizando visitas em todas as penitenciárias do Estado nos próximos dias.

O que diz o Depen?

A coordenação regional do Depen, em Cascavel, informou por meio de nota que ainda não havia sido notificada sobre o teor da denúncia, mas que tão logo tenha acesso ao que se pede poderá se posicionar. A coordenação reafirmou ainda que repudia qualquer forma de assédio, pois vem de encontro à política adotada. E garantiu que toda e qualquer denúncia de irregularidade será rigorosamente apurada.