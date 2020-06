Agência do Trabalhador de Foz do Iguaçu anuncia abertura 113 vagas em rede de supermercado

Uma boa notícia para quem está a procura de emprego em Foz do Iguaçu. Uma rede de supermercados no ramo de atacado e varejo abriu nesta terça-feira (23), 113 vagas, com e sem experiência, para contratação imediata.

Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: curriculo.sinefoz@gmail.com. A seleção será feita em conjunto entre a rede supermercadista e a Agência do Trabalhador.

Os candidatos às vagas serão chamados para entrevistas nos próximos dias, na sede da Agência.

“ Vamos realizar o atendimento para os entrevistados na Agência, respeitando todas as medidas sanitárias determinadas pelo Município”, explica o diretor de Desenvolvimento Socioeconômico e Integração Regional, Pedro Rodrigues.

As vagas são para: Analista administrativo, atendente de televendas, locutor, auxiliar administrativo, analista de estoque, cartazista, gerente de loja, subgerente de loja, auxiliar de caixa central, operador de caixa, repositor de mercadoria, encarregado de mercadoria, encarregado de mercearia, encarregado de açougue, encarregado de frios, encarregado da padaria, encarregado de hortifrúti, encarregado de serviços gerais, auxiliar de perecíveis frios, operador de câmara fria, conferente de mercadoria, operador de empilhadeira, fiscal de loja, atendente de vendas.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (45) 3545-5450.