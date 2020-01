Agência do Trabalhador de Assis está com 30 vagas em aberto para pedreiro e servente

A Agência do Trabalhador/SINE de Assis Chateaubriand abriu a semana com a oferta de 30 vagas para pedreiro e servente para atuarem no canteiro de obra da cooperativa Frimesa, onde a empresa vem instalando seu maior frigorífico de suínos. Os trabalhadores necessitam ter experiência na profissão.

Os interessados pela oportunidade precisam procurar o quanto antes, pois o prazo para contratação é de apenas dois dias, sendo somente nesta segunda (13) e terça-feira (14). É necessário levar Carteira de Trabalho e demais documentos pessoais.

A Agência do Trabalhador está localizada na Rua Recife, próximo ao Fórum. O atendimento é realizado das 8h às 12h e das 13h30 às 17h.