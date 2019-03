Africanos chegam a Foz para realizar sonho da graduação

Em janeiro, a UniAmérica realizou o primeiro vestibular na África como parte do Programa Intercâmbio Sem Fronteiras, que oferece bolsas integrais para estudantes dos países africanos. Na edição deste ano foram contemplados estudantes de Moçambique em um processo que recebeu cerca de 4.600 inscritos, dos quais 135 foram aprovados para concorrer às 9 vagas que o programa oferece.

No início de março, o Centro Universitário já recebeu três estudantes e aguarda os outros seis nos próximos dias.

O programa, que já contava com a participação de três estudantes, a partir de agora terá 12 acadêmicos de Moçambique. Eles estão distribuídos nos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Comunicação Social, Engenharia de Software, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica e Nutrição.

Programa Intercâmbio Sem Fronteiras

A iniciativa contempla o propósito da UniAmérica em expandir um ensino de qualidade, focado no aprendizado real dos estudantes, promovendo soluções que contribuam para o desenvolvimento da comunidade por meio da produção científica e tecnológica, na disseminação do conhecimento nas diferentes áreas, respeitando os valores éticos, morais e o meio ambiente.

A previsão para os próximos anos é expandir o Programa Intercâmbio Sem Fronteiras para Angola e Cabo-Verde. A realização deste vestibular foi coordenada pelo Ceab (Centro de Altos Estudos Afro-Brasileiros), unidade encarregada de promover parcerias com o continente africano, com a colaboração das associações moçambicanas Nadeco e Cade, que assinaram acordo de parceria com a UniAmérica em 2018.