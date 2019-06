Aeroporto de Foz será um dos mais modernos do Brasil

Outra questão tratada por Ratinho Júnior em sua visita a Foz do Iguaçu foi a ampliação e a revitalização Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/Cataratas. Ratinho salientou que o apoio de Itaipu a obras de infraestrutura – como o aeroporto e a nova ponte – afetam positivamente outros setores da economia, especialmente o turismo. “Para criar um ambiente de atração turística, é preciso investir mais em infraestrutura. E a questão ambiental também é fundamental, para que esse setor possa sobreviver ao longo de muitos anos, décadas e séculos.”

Com previsão de conclusão até dezembro, as obras do terminal incluem a ampliação das salas de embarque e desembarque e a instalação de esteiras de restituição de bagagem na área de desembarque. A reforma conta ainda com a instalação de quatro novas pontes de embarque. O saguão do aeroporto está sendo ampliado, além de melhorias realizadas nos setores de check-in e inspeção.

De acordo com a Infraero, a capacidade do Aeroporto de Foz do Iguaçu saltará dos atuais 2,6 milhões para 5 milhões de passageiros. As salas de embarque, por exemplo, passarão de 900 para 5.400 metros quadrados. O valor do investimento é de R$ 32,650 milhões. A reforma e a ampliação do terminal oferecerão mais conforto e segurança aos usuários e qualificarão os serviços com uma área comercial mais ampla.

Além dessas obras, o Fundo Iguaçu investiu em projeto de revitalização da pista de pouso e decolagem, obra já concluída pela Infraero, tornando a via mais moderna e segura para a movimentação de aeronaves.