Aeroporto de Foz do Iguaçu alerta passageiros sobre o Coronavírus

Todos os aeroportos administrados pela Infraero, inclusive o de Foz do Iguaçu, estão veiculando uma mensagem de alerta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sobre o coronavírus.

O áudio, que circula no terminal desde a última sexta-feira, 24, divulga os sintomas da doença, além das medidas que devem ser tomadas em caso de suspeita de contaminação.

“A Anvisa informa: se você tiver febre, tosse ou dificuldade para respirar, dentro de um período de até 14 dias após a viagem para a China, você deve procurar uma Unidade de Saúde mais próxima e informar a respeito da viagem. Se você tiver febre, tosse ou dificuldade para respirar, siga a medida simples, que pode evitar a transmissão de doenças. Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Se não tiver água e sabão, use álcool em gel. Cubra o nariz e a boca com lenço descartável ao tossir ou espirrar. Descarte o lenço no lixo e lave as mãos. Evite aglomerações e ambientes fechados, procurando manter os ambientes ventilados. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas. Procure o serviço de saúde mais próximo”, diz o áudio de um minuto.

O novo coronavírus surgiu na cidade chinesa de Wuhan e já matou 81 pessoas até o momento. Além da China, casos já foram confirmados na Tailândia, Hong Kong, Macau, Estados Unidos, Austrália, Japão, Malásia, Singapura, Taiwan, França, Coreia do Sul, Vietinã, Arábia Saudita, Canadá e Nepal.

Os coronavírus (CoV) são uma grande família viral, conhecidos desde meados dos anos 1960, que causam infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Geralmente, infecções por coronavírus causam doenças respiratórias leves a moderada, semelhantes a um resfriado comum. No Brasil, o Ministério da Saúde colocou o país em alerta para o risco de transmissão do vírus, mesmo sem nenhum caso suspeito até agora.

Fonte:Clickfoz