ADI pelo Paraná: Parque de Vila Velha, Pluripartidarismo e Padrão EUA

Grande risco

O deputado Romanelli (PSB) alertou que a modelagem do novo sistema da concessão dos 4,5 mil quilômetros de rodovias em 2020 pode repetir as tarifas abusivas praticadas pelas atuais concessionárias. Romanelli é contra a concessão onerosa e a taxa de outorga e sim listar as obras pretendidas (a maioria, duplicação) e tarifa mais baixa pelo menos em 50%.

“Diga não à facção”

O Ministério da Justiça vai pintar a frase “diga não à facção” nas penitenciárias. A ideia da campanha é levar aos presos a informação de que, pela recém-aprovada Lei Anticrime, quem mantém vínculo com organização criminosa durante cumprimento de pena não tem benefício de progressão de regime.

***Hermanos

O presidente Jair Bolsonaro encaminhou à Câmara dos Deputados pedido do ministro Sergio Moro (Justiça e Segurança) para que dois helicópteros da Polícia Federal sejam doados ao governo do Paraguai. Moro alega que, assim, ajudará o país vizinho no combate às organizações criminosas e ao tráfico de drogas na fronteira, o que será benéfico para o Brasil. A previsão é que a doação das aeronaves Bell 412 Classic custe R$ 103 mil à PF.

***Fortalecer o turismo

O prefeito Marcelo Rangel anunciou que a Voepass passará a operar com voos entre Ponta Grossa e Foz do Iguaçu nos próximos meses. Segundo o prefeito, o novo destino vai fortalecer o turismo no Parque de Vila Velha.

Parque de Vila Velha

O governador Ratinho Junior estará em Ponta Grossa nesta quarta-feira (19) para a assinatura da concessão do Parque de Vila Velha à Eco Parques. “Vamos ter um espaço de preservação ambiental e de exploração turística profissional”, disse o secretário municipal de Turismo, Edgar Hampf.

Ambulâncias

O governador Ratinho Junior e o secretário Beto Preto (Saúde) transferiram a data da entrega das 102 ambulâncias e 62 Logans para as regionais de saúde para o próximo dia 4 de março. O investimento é de R$ 16 milhões.

Pluripartidarismo

O Brasil tem 77 partidos em formação, segundo o TSE. Atualmente já são 33 partidos. Caso essas siglas cumpram todos os requisitos legais, o Brasil terá 110 partidos. Há que se questionar a vitalidade dos partidos, especialistas afirmam que é preocupante o fato de que as legendas não têm ideário e tampouco consistência programática e ideológica.

Padrão EUA

O Paraná vai implantar jogos eletrônicos nas escolas com a finalidade de ensinar matemática. Para pôr em prática esse projeto será disponibilizado acesso à rede Wi-Fi em todas as 2,1 mil escolas da rede estadual, com velocidade semelhante ao utilizado pelas escolas dos EUA. Também vai dobrar o número de laboratórios de informática, que hoje são disponibilizados em 30% dos colégios.

Visitação histórica

O Parque Nacional do Iguaçu, que abriga as Cataratas do Iguaçu, espera receber mais de 40 mil turistas neste feriado facultativo de Carnaval. O número deve movimentar toda a economia da região e ajudar o ano de 2020 ser o melhor da história em visitação. Segundo dados da concessionária que vai explorar o parque, será uma das maiores visitações da história.

***Supercreche

O prefeito Neto Haggi (MDB) inaugurou o Centro Municipal de Educação Infantil Claudia Helena Negrão Batista em Cambará. A creche de 1,2 mil metros quadrados, atende 120 crianças em período integral e seu nome é uma homenagem à saudosa vice-prefeita e secretária de Educação e Cultura.