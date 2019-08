Aderbal promete volta do “PT raiz”

Reportagem: Josimar Bagatoli

Após derrota na disputa à Prefeitura de Cascavel, o advogado e ex-vereador Aderbal de Holleben Mello volta ao cenário político local como um dos candidatos à presidência do Diretório Municipal do PT (Partido dos Trabalhadores), com a chapa Sempre na Luta. A eleição está marcada para 8 de setembro. Urnas eletrônicas cedidas pela Justiça Eleitoral serão usadas para o processo. A atual presidente do PT em Cascavel é Dani Braz.

O advogado ocupou uma cadeira no Legislativo por cinco mandatos consecutivos e agora diz que quer restabelecer a origem do PT em Cascavel. “Precisamos reorganizar o PT para que possa se fortalecer e ser instrumento de luta de resistência contra os desmontes dos direitos trabalhistas, assegurar a Constituição Cidadã, resguardar a dignidade do povo brasileiro”.

Sobre a situação atual do partido no âmbito municipal, Aderbal considera que faltou maior envolvimento em debates e até mesmo de organização dos membros da sigla. “Infelizmente o PT nos últimos dois anos ficou adormecido, com poucas reuniões e não atuou coletivamente por omissão da maioria dos diligentes. Precisamos resgatar, reorganizar os núcleos de base, aumentar a fundamentação política social, reatar os laços com as organizações populares e os sindicatos para recriarmos a resistência popular”.

Apesar do elevado número de filiados, a representação política caiu a zero.

O último vereador eleito pelo PT, Jorge Bocasanta abandonou a sigla.

Para as eleições do ano que vem, Aderbal quer que o PT lance candidato próprio ao Paço de Cascavel. “Vamos resgatar o que chamo de campanha franca e sincera – não fazer mais como alguns do PT fizeram: campanhas idênticas aos partidos conservadores de direita com bela propaganda, gastos elevados e sem conteúdo. Vamos fazer uma campanha como fazíamos originariamente, modesta, mas com propostas”.

Segundo ele, um grupo já elabora o plano de governo do PT para as eleições de 2020.

Em breve você acompanha a entrevista da chapa adversária, cuja candidata à presidência do PT é Glades Helena Rossi.