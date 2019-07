Adelar Arrosi dedicado em pedidos de R$ 33 milhões em parcerias e convênios em Brasília

Ibema – O prefeito Adelar Arrosi (PSDB) estará em Brasília nesta segunda e terça-feira. O gestor terá, entre outros, encontros com o deputado federal Pedro Lupion (DEM) e com o secretário especial da Casa Civil, Abelardo Lupion. Ele também tratará de demandas de interesse da comunidade de Ibema em cinco ministérios – da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, do Turismo, da Saúde, da Educação e da Agricultura. Juntos, os valores reivindicados pelo prefeito ao Município chegam a R$ 33 milhões.

No Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, Adelar Arrosi apresentará as seguintes demandas: pedido de liberação de R$ 3 milhões para a implantação de um parque tecnológico industrial em Ibema. No Ministério do Turismo, o prefeito reforçará solicitação de R$ 1 milhão para a conclusão do lago municipal e reforma do terminal rodoviário, de R$ 300 mil para implantação de infraestrutura turística e de R$ 600 mil para construção de pista de caminhada com iluminação.

Adelar Arrosi também estará no Ministério da Saúde, onde reforçará a reivindicação de liberação de R$ 600 mil para a compra de equipamentos, reforma e custeio de unidades de saúde. Lá, o prefeito também fará a verificação do andamento do projeto de saneamento básico, para implantação de redes de abastecimento de água tratada em comunidades rurais R$ 1 milhão e para a instalação de tratamento e rede coletora de esgoto no perímetro urbano R$ 18 milhões. No Ministério da Educação, o gestor buscará viabilizar repasse de R$ 1,5 milhão para ampliação de escola e outros R$ 160 mil para a compra de ônibus escolar.

A lista de pedidos já se encontra devidamente cadastrada no Siconv, também apresentada no Ministério da Agricultura: R$ 1,3 milhão para a compra de máquinas e equipamentos agrícolas, R$ 800 mil para a aquisição de caminhão com caçamba basculante, R$ 460 mil para duas patrulhas agrícolas, R$ 4 milhões para obras de pavimentação poliédrica e R$ 600 mil para obras de engenharia.

O prefeito Adelar Arrosi viaja à capital federal otimista: “Temos bons contatos por lá e as solicitações são para obras e programas indispensáveis para o desenvolvimento do município e para abrir novas perspectivas à nossa comunidade”, afirma o gestor público.