Ações no Distrito de Sede Alvorada

O Distrito de Sede Alvorada recebeu ontem (18) equipes do Território Cidadão, das Secretarias de Agricultura, Meio Ambiente, Obras, Cultura e Esportes e de Assistência Social, além da Agência do Trabalhador, com atendimento no Cadastro Único e Casa Civil.

Os servidores fizeram trabalhos como troca de lâmpadas, pintura de meio-fio, poda de árvores, melhorias no pátio do salão da igreja, encaminhamentos pela Agência do Trabalhador, troca da areia na quadra de vôlei, atividades recreativas e orientações aos jovens sobre a confecção da Carteira de Trabalho. “Essa atividade faz parte dos trabalhos do Território Cidadão no Interior. Nós já estivemos no Distrito do Rio do Salto e futuramente estaremos nos Distritos de Juvinópolis, 47, Espigão Azul e São João. Todos os distritos serão beneficiados com essa ação descentralizada”, explicou o gestor do Território Cidadão, José Carlos da Costa, o Cocão.

A ação foi encerrada à noite com a realização da audiência pública sobre a LDO/LOA.

Uma manhã diferente

Os estudantes da Escola Municipal Arthur Oscar Mombach tiveram uma manhã diferente. Eles aproveitaram a estrutura montada pela Secretaria de Cultura e Esportes com cama-elástica e xadrez gigante para aprender e se divertir. Já os alunos do Colégio Estadual do Campo Pedro Ernesto Garlet receberam a visita do gerente do Território Cidadão, Ailton Lima, que foi falar sobre como fazer a carteira de trabalho.