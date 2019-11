Ação no Lago Municipal de Cascavel deve fazer parte de Plano de Segurança da Água

A Sanepar informou nesta segunda-feira (4) que, em relação ao Lago Municipal Paulo Gorski, propõe à Prefeitura de Cascavel que as ações a serem desenvolvidas no local façam parte do PSA (Plano de Segurança da Água), em elaboração pela Companhia desde setembro. O PSA visa perpetuar a garantia da qualidade da água, incorporando metodologias de avaliação e gestão de riscos, bem como melhores práticas de operação do sistema de abastecimento.

Para a implantação do Plano se faz necessário o envolvimento de diversas instituições que exercem um papel importante no contexto, entre as quais: Prefeitura (Secretarias Municipais de Saúde, Meio Ambiente, Infraestrutura, Educação etc), Defesa Civil, Ministério da Saúde (Secretaria de Vigilância em Saúde), secretarias estaduais de Saúde, de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, de Agricultura e Abastecimento, Instituto Ambiental do Paraná (IAP), Águas Paraná, comitês de bacias hidrográficas, universidades, entre outros.

No desenvolvimento do PSA de Cascavel, o grande desafio é atuar especialmente na gestão da bacia hidrográfica dos mananciais, tendo em vista os seus usos múltiplos e muitas vezes incompatíveis com a vocação de abastecimento público.

Atualmente, o atendimento com água potável do cascavelense depende dos Rios Cascavel, Saltinho e São José, que merecem, portanto, atenção especial no processo. “Dessa forma, deve-se considerar a responsabilidade compartilhada de todos os envolvidos com as bacias, com vistas ao bem comum. Neste contexto, o Lago Municipal é um dos pontos de avaliação e intervenção, e vai receber as medidas necessárias conforme definição do PSA de forma conjunta”, informa a Sanepar.

Contaminação no Lago

Sobre os sedimentos do Lago, amostras coletadas pelo Águas Paraná e analisadas pela Sanepar mostram níveis mínimos de contaminação. O maior problema dos sedimentos é a origem não identificada resultantes de poluição difusa e do assoreamento ocorrido ao longo dos anos. Portanto, quando houver o desassoreamento, o material deve ser destinado a um aterro industrial.

“Registra-se, por fim, que Cascavel será o primeiro Sistema de Abastecimento de Água no Paraná e no Brasil, no qual será implantado o PSA, e a Sanepar convida a comunidade cascavelense para participar na construção deste projeto”, conclui a Sanepar.