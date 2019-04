Ação integrada faz salvamento próximo à barragem da Usina de Itaipu

Na noite de ontem (19), a equipe Nepom/PF, composta por policiais federais e militares da Força Nacional, foi informada que uma embarcação que teria saído do clube náutico Oeste Paraná Clube Lago não havia retornado até aquele momento, estando à mesma à deriva nas proximidades do braço do ICLI com crianças a bordo.

Acionada, a equipe começou as buscas e encontrou o pai de uma das criancas que estava a bordo da embarcação procurada, que já percorria o Lago de Itaipu em um jet ski levando combustível para eles. Este afirmou que na embarcação perdida haviam três crianças e possivelmente 4 adultos.

Prosseguindo as buscas a mesma foi encontrada por volta de meia-noite, à deriva, próximo das bóias de sinalização de área restrita da Usina Hidrelétrica de Itaipu, identificada como sendo a embarcação de nome Canoa em pane seca.

Foi constatada a presença de sete adultos e três crianças todos em perfeito estado de saúde.

As crianças foram passadas para a embarcação da Polícia Federal e, após o abastecimento da Canoa, esta foi acompanhada até ao clube de onde havia partido.

Na ação de salvamento participaram Policiais Federais, Força Nacional, Bombeiros da PM/PR e Bombeiros da Itaipu Binacional.