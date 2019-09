Ação em família

A Prefeita de Quedas do Iguaçu, Marlene Revers é investigada pela compra de bolos e salgados

A promotora de Justiça Luciana Helena ajuizou ação por atos de improbidade administrativa contra a prefeita de Quedas do Iguaçu, Marlene Revers, seu marido e secretário de Administração, Vitório Revers, e o filho dela, o vereador Rodolfo Revers. A ação civil pública por improbidade administrativa diz respeito à suposta utilização de máquinas da prefeitura para arrumar estradas da fazenda da família. O pedido liminar, que deve ser analisado com urgência pelo juiz Vitor Toffoli, pede a indisponibilidade dos bens dos três acusados.

À espera

Mês passado, a prefeita Marlene Revers teve o mandato cassado pela Câmara devido a uma investigação sobre irregularidades na compra de bolos e salgadinhos. Contudo, ela continuou no cargo por conta de uma liminar que suspendeu a sessão de cassação. A população aguarda agora, ou nova sessão para julgamento do processo (que pede sua cassação) ou que a Justiça derrube a liminar e valide a sessão realizada no início de agosto.