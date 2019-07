Ação conjunta entre polícias realiza Operação Quadraginta

A PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Civil de Matelândia e Polícia Militar, em ação conjunta, realizaram a Operação Quadraginta, na manhã desta quarta-feira (03). A operação desarticulou uma quadrilha especializada em assaltos aos veículos que trafegam pela rodovia BR 277.

A PRF, por meio do GPT (Grupo de Patrulhamento Tático), participou da Operação Quadraginta em conjunto com a Polícia Militar e a Polícia Civil, onde foram cumpridos 34 mandados judiciais, desses, 25 mandados de busca e apreensão nas cidades da região oeste do Paraná, sendo empregados 120 policiais das três corporações, com o apoio de um helicóptero e cães farejadores.

Segundo o balanço divulgado pela Polícia Civil, 13 pessoas foram presas e seis pessoas autuadas em flagrante por posse de arma de fogo, munição, tráfico de drogas além de apreensões de crack, cocaína e maconha, duas armas de fogo , munições e cadernos de anotações de facções criminosas.

A ação é resultado de um trabalho integrado entre a Polícia Civil de Matelândia e Cascavel e da Polícia Rodoviária Federal, visando esclarecer os crimes ocorridos na região e trazer mais segurança às rodovias e suas adjacências.