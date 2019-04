Acamp FAG agita o fim de semana

Diversão, brincadeiras, novidades, animação, integração são alguns termos que descrevem o evento promovido pelo Colégio FAG, que reuniu mais de 400 alunos do Ensinos Infantil e Fundamental. No último fim de semana (13 e 14/04), o AcampFAG contou com o recorde de participantes em sua 15ª edição e agitou o câmpus do Centro Universitário FAG.

A chegada dos estudantes e dos pais começou às 15h de sábado (13), no campo de futebol e, a partir das 17h teve início a programação organizada pela equipe do colégio, que promoveu brincadeiras, gincanas, lanches e horas inesquecíveis para os alunos.

Janete Tereza, mãe de Heloísa, conta que a filha estava ansiosa pelo evento, uma vez que a data precisou ser remarcada várias vezes em decorrência do clima. “É o primeiro ano dela aqui e já estava amando o Colégio. Agora, então, com esse momento junto aos amigos, ela está muito feliz. Acredito que dá mais independência para eles também”, destaca.

Um parque de diversões ficou à disposição dos alunos, além de uma tirolesa que chamou a atenção dos participantes.

Isadora Lorenzo, de 10 anos, relata que “essa foi minha primeira vez, então, eu estava ansiosa. A tirolesa e o futesabão foram minhas atividades preferidas”.

O evento demandou muito trabalho da equipe do Colégio, que contou também com apoio do Centro Universitário FAG, com os colaboradores e os colegiados de Educação Física, Enfermagem e Medicina. “O evento só é possível porque temos essa estrutura. É uma atividade incomparável, com atividades de socialização entre diferentes turmas e ainda com um empenho enorme de nossa equipe”, detalha o diretor do Colégio, Givanildo Nardi.