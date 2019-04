Acadêmicos fazem atendimentos sobre o Imposto de Renda

Os acadêmicos de Ciências Contábeis do Centro Universitário de Cascavel – Univel realizaram um plantão tira-dúvidas nos dias 15, 16 e 17 de abril para auxiliar a comunidade sobre o funcionamento do processo de declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, no auditório da Univel. Antes das ações começarem os acadêmicos passaram por treinamentos, com aulas, palestras e atividades especiais. “Eles receberam capacitações dentro do projeto para poderem atender a população, esclarecendo suas dúvidas e preenchendo a declaração”, explica o coordenador do curso de Ciências Contábeis da Univel, Nilson dos Santos Dias.

O delegado do CRCPR (Conselho Regional de Contabilidade do Paraná), Jovane dos Santos Borges, foi um dos palestrantes, abordando novidades da área, processos e legislação. Jovane, que tem mais de 30 anos de atuação na área contábil, falou também sobre as oportunidades da Contabilidade, a importância do acadêmico conhecer e estar presente no CRCPR e o que ele tem a agregar ao futuro profissional.

Os acadêmicos do curso fizeram plantões para auxiliar a comunidade em diversos locais da cidade, além do atendimento na Univel.

Alceu Vinicius Lazzarin é aluno do 7º semestre do curso e falou sobre a relevância do projeto. “É muito importante a Univel colocar os alunos em contato com as pessoas. A oportunidade que temos de praticar aquilo que vamos vivenciar lá fora é muito importante, tanto para nós enquanto alunos, quanto para a comunidade, que pode aproveitar esclarecendo suas dúvidas”, ressalta.

O aluno do 7º semestre do curso, Ricardo Ducati contou como foi o atendimento a comunidade. “Tivemos a oportunidade de mostrar para as pessoas como funciona a declaração e esclarecer suas dúvidas. Também é importante ver quem está antenado com as regras e mostrar que as pessoas físicas precisam declarar, assim como as entidades”, reforça.