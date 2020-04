Acadêmicos de Direito e Ciências Contábeis participam de fiscalização do Procon

Durante o feriado de Páscoa, o fluxo de pessoas no comércio tende a aumentar devido às compras da festividade. Este ano, com o risco de contágio do coronavírus, a Prefeitura de Cascavel publicou um decreto que regulamentou as atividades em diversos setores, para que a comunidade faça suas compras em segurança.

O Procon de Cascavel, junto da prefeitura e da Guarda Municipal, promoveu uma ação de fiscalização em diversos estabelecimentos como supermercados, panificadoras, mercearias e outros na Sexta-Feira Santa e no Sábado de Aleluia, véspera da Páscoa.

Os acadêmicos dos cursos de Direito e Ciências Contábeis participaram como voluntários das equipes nas visitas aos estabelecimentos e ajudaram na orientação sobre o decreto municipal.

A ação foi acompanhada também pelo coordenador adjunto do Curso de Direito, Fausto Alencar, e pelo coordenador de Ciências Contábeis, Nilson dos Santos Dias, que explicaram a importância do acadêmico participar das atividades. “Foi uma excelente oportunidade de conhecer as políticas públicas na prática e ajudar no cumprimento do que determina a lei para o bem de todos. Os alunos ficaram encantados”, explica Nilson.

Fausto explica ainda que, nessa atividade, o aluno teve a oportunidade de vivenciar a prática do direito do consumidor. “Eles tiveram a oportunidade de desenvolver o voluntariado, e auxiliar o Poder Executivo e a comunidade na orientação de estabelecimentos comerciais, comerciantes, trabalhadores e comunidade consumidora quanto às medidas de proteção, direitos do consumidor, pesquisas de preços e atendimentos”, reforça.

Por: Núcleo de Comunicação