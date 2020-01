Acadêmico de Engenharia de Software conhece o Vale do Silício, na Califórnia

Luiz Fernando Rodrigues da Silva e Jeferson Eduardo Guido são acadêmicos de Engenharia de Software. No começo do ano eles participaram do Hackathon do Show Rural Digital e integraram a equipe Avetop, que foi campeã e contou também com Clayton, que é egresso de Agronomia, e Rafael, que se formou em Administração.

O prêmio para os ganhadores foi uma viagem para o Vale do Silício, na Califórnia (EUA).

A ideia que rendeu o prêmio foi o uso de câmera, com apoio de sensores, para indicar quando o silo precisa ser recarregado. “É um sistema que utiliza IOT (Internet das Coisas) para medir o volume de grãos em silos, a partir de imagens”, explicam os alunos.

Em dezembro, Luiz e Clayton conseguiram realizar a viagem e puderam conhecer o berço das empresas de tecnologia, que transformaram o mundo nas últimas décadas.

Luiz destaca a visita ao Google, empresa na qual sonha em trabalhar. Citou também a passagem pelo Facebook, pela Apple, a Amazon e a Oracle. “Tanto a experiência do Hackathon como a viagem marcam a nossa vida. Além dessas empresas, existem várias outras startups na área do agronegócio, por exemplo, e é fantástico ver como estão à frente”.

Jeferson não conseguiu o visto e, portanto, teve que adiar a viagem. Ele confirma a participação da dupla para o próximo Hackathon e espera ter novas oportunidades para conhecer “as grandes” em inovação e tecnologia.

A expectativa para o próximo prêmio é grande. “Gostaria de conhecer a China, que cresce de maneira exponencial. Seria uma ótima experiência”.

O coordenador do curso de Engenharia de Software, Fernando Incerti, reconhece a oportunidade de conhecer o Vale do Silício como um privilégio para os estudantes da área. “O conhecimento da cultura local e a vivência de algumas tecnologias, que ainda estão longe de chegar ao Brasil, agregam muito para a formação acadêmica e para a percepção de novas oportunidades de mercado”, finaliza.