Acadêmicas de Pedagogia fazem conscientização ambiental na Univel

As acadêmicas do 7º semestre de Pedagogia da Univel (Centro Universitário de Cascavel) desenvolveram um projeto de intervenção diferenciado. Orientadas pela professora de Educação Ambiental e Sustentabilidade, Elaine Aparecida Wilges Kronbauer, elas distribuíram materiais recicláveis no espaço comum do Bloco C antes do início da aula.

O objetivo foi chamar a atenção para o tema da conscientização ambiental, de que lugar de lixo é no lixeiro e principalmente a reciclar os materiais. “Por meio desta ação buscamos lembrar as pessoas de sempre que jogarem lixo no chão ou no lugar errado, está jogando dentro da sua própria casa”, explica a professora Elaine Aparecida Wilges Kronbauer.

Trabalhar as questões ambientais é fundamental na atuação do pedagogo, que desenvolve a conscientização ambiental em crianças e adolescentes no início da sua educação. “O Pedagogo contribui na formação do cidadão do futuro, que estará ativo na sociedade. Por isso é importante desde a educação infantil conscientizar a criança da importância dela cuidar do ambiente”, reforça a acadêmica Nathieli Sofia.

“A terra não tem janela, então não há como jogar nada fora. Quem não recicla está colocando lixo dentro de sua própria casa” foi a frase destacada no trabalho desenvolvido pelas alunas Luana Borges Ferreira, Fernanda Haus e Nathieli Sofia. “Tem gente que pensa que ‘é só um lixinho que estou jogando’, mas se todas as pessoas pensarem assim fica imensa a quantidade de lixo”, ressalta Nathieli.