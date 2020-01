Abertas inscrições para processo seletivo da Unioeste

A Cogeps (Coordenadoria-Geral de Concursos e Processos Seletivos) da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) informa que estão abertas até 31 de janeiro às inscrições para 4º Processo Seletivo Simplificado 2019, também conhecido como PSS4.

A seleção é para contratação de agente universitário por prazo determinado, designado à função de pedagogo, para atender ao excepcional interesse público em regime de urgência, de acordo com as vagas especificadas pelas demandas do atendimento educacional especializado aos acadêmicos que necessitam de apoio pedagógico em sala de aula e extraclasse.

No ato da inscrição pelo endereço eletrônico: www.unioeste.br/concursos, o(a) candidato(a) deverá pagar taxa de R$ 180 até 3 de fevereiro. Aqueles que desejam pedir a isenção do pagamento têm até 16 deste mês para apresentar os documentos necessários para efetivação.

Mais informações estão disponíveis no site: https://www5.unioeste.br/portalunioeste/cogeps/concursos/agente-universitario/836-2019/50341-4-pss-pedagogo.