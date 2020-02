Abertas inscrições para cursinho Pré-Vestibular

A Direção de Extensão e Cultura da Pró-Reitoria de Extensão (Proex) da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) informa que já estão abertas as inscrições para seleção de alunos interessados no curso Pré-Vestibular 2020 do Câmpus de Cascavel. Até 6 de março, a inscrição deve ser feita em duas etapas: primeira on-line, no site www.unioeste.br/nei, e a segunda com a entrega dos documentos.

Para este ano, estão sendo ofertadas 180 vagas, divididas em duas turmas. Os resultados serão divulgados até o dia 20 de março. Para os alunos selecionados que efetuarem a matrícula, será cobrada uma taxa no valor de R$ 160.

O objetivo do projeto é estimular atividades de ensino que envolvam diversas áreas e níveis do conhecimento. Parte da dinâmica de funcionamento do projeto prevê que discentes da Unioeste desenvolvam materiais de estudos e ministrem aulas para os interessados em concorrer a uma vaga no ensino universitário.

De acordo com o professor Marcos Freitas de Moraes, coordenador do projeto na Proex, a cada ano cerca de 15% a 20% de quem frequenta o cursinho passa nos vestibulares ofertados por instituições de ensino superior. “O valor pode parecer pequeno, mas, para nós, é muito significativo. Isso demonstra que o cursinho tem qualidade e que os acadêmicos responsáveis por ministrar as aulas são capacitados”.

O atendimento aos interessados em uma das vagas também é feito no Câmpus de Cascavel, na sala de Estudos do Curso Pré-Vestibular, entre os blocos B e C, prédio velho, das 14h às 19h.