Abertas inscrições para Centro de Línguas de Marechal

O Centro de Línguas – CeLing da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) no câmpus de Marechal Cândido Rondon está com as inscrições abertas até 8 de julho para o segundo semestre de 2019.

As inscrições são realizadas apenas presencialmente na sala 10 do câmpus (segundo piso), de segunda a sexta-feira, das 10h às 12h e das 15h10 às 19h10.

São cursos semestrais oferecidos à comunidade em geral: alemão, espanhol, francês, inglês e alemão para crianças (8 a 10 anos). São realizadas duas horas-aula semanais, conforme turmas e horários escolhidos pelo aluno. Todas as aulas são realizadas no câmpus de Marechal Rondon. Além disso, há certificação para todos os cursos.

A novidade são os cursos de francês e alemão para público infantil. O curso de alemão para crianças é gratuito e oferece 15 vagas à comunidade em geral (segunda e quarta-feira, das 13h30 às 15h10). Os valores dos demais cursos são acessíveis e parceláveis.

Para mais informações, entrar em contato via e-mail (celing.rondon@gmail.com) ou pela página no Facebook (@centrodelinguasmcr).