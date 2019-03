Abertas inscrições do curso de italiano para crianças

Estão abertas as inscrições para o curso de Italiano per Bambini. O curso é gratuito para crianças de seis a dez anos e as aulas serão lecionadas no campus de Cascavel da Unioeste. Neste ano, o prazo de inscrição segue até 1º de abril e devem ser realizadas pelo e-mail perbambiniunioeste@gmail.com.

A atividade é um projeto do Centro de Educação, Comunicação e Artes, e as aulas são ministradas por professores e acadêmicos do curso de Letras da Unioeste. Mais informações podem ser solicitadas pelo e-mail profalessandra.ribeiro@gmail.com e ainda pelo telefone (45) 99959-2307.