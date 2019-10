Abastecimento está crítico nas cidades de Matelândia e de Três Barras do Paraná

Os sistemas de abastecimento de água das cidades de Matelândia e de Três Barras dos Paraná amanheceram nesse domingo (13) com a situação ainda mais crítica. Se não houver a colaboração da população, as duas cidades correm risco de ficar sem água em razão da estiagem prolongada e do elevado consumo. Os mananciais, superficial em Três Barras do Paraná e subterrâneo (poço) em Matelândia, perderam vazão em mais de 60% e o volume de água captada não está dando conta de atender a demanda. A normalização no fornecimento de água só vai ser possível quando as chuvas fizerem a recarga desses mananciais.

No momento, é imprescindível que todos colaborem, adotando hábitos de consumo racional da água. A orientação é para que seja priorizado o uso para alimentação e higiene pessoal. As limpezas mais pesadas, como lavagem de carros, calçadas e fachadas, devem ser adiadas até que a situação se normalize.

Reaproveitar a água do tanque e da máquina de lavar roupas pode contribuir muito com o consumo consciente. O reuso dessas águas pode ser aplicado na limpeza, no vaso sanitário e na rega de hortas e jardins. Reduzir o tempo do banho, fechar as torneiras durante a lavagem da louça, da escovação de dentes e do barbear são ações pequenas que representam muito na economia de água.

Ao encontrar qualquer tipo de vazamento de água na rua, a população deve avisar imediatamente a Sanepar pelo telefone 0800 200 0115.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.