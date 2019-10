A teoria dos quatro elementos e o Tarot

Os quatro elementos se referem aos elementos naturais: Fogo, Água, Ar e Terra. Eles são essenciais à vida humana no planeta. O conceito dos quatros elementos é antigo. Ele remonta à cultura da Índia e da China e estão nas bases do Budismo e do Hinduísmo. Mas a raiz da teoria ocidental dos quatro elementos está na Grécia Antiga, quando os filósofos pré-socráticos atestavam ser estas as quatro forças básicas que constituem a matéria.

A ideia perdurou até a Idade Média e acabou sendo disseminada durante o período do Renascimento, quando parece ter influenciado a estrutura dos baralhos de Tarot. Estão presentes e são determinantes em diversos segmentos artísticos e filosóficos como a Literatura, a Alquimia e a Astrologia. Cada sistema se apropria dos quatro elementos e oferece uma interpretação quase unânime sobre eles, já que são forças universais que constituem e também afetam a natureza de dentro e de fora do ser humano.

Além de estarem nos Arcanos Menores, cada um representando um naipe, os quatro elementos podem ser vistos nos Arcanos Maiores de baralhos considerados tradicionais (Tarot de Marselha, por exemplo): na mesa d’O Mago e ao redor da donzela d’O Mundo. Eles representam, ali, a maneira como a pessoa lida ou manipula os elementos disponíveis.

O Tarot é um arcabouço de símbolos e funciona como a representação de situações ou pessoas. No enfoque da previsão, ele serve para prever o futuro, analisar acontecimentos passados e avaliar o que está em jogo no presente, mas sempre dependendo do contexto em que for utilizado.

Fonte: Personare