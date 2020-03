A mais intensa Superlua de 2020 será na próxima segunda-feira

Em seu ponto mais próximo da Terra, o nosso único satélite natural, a Lua estará em sua fase mais luminosa e intensa. O fenômeno conhecido como Superlua será na próxima segunda-feira (9). O melhor horário para a observar é logo após o pôr do sol.

Superlua é o fenômeno que acontece quando a lua se torna cheia ao mesmo tempo em que chega ao seu ponto de órbita mais próxima da Terra, fazendo com que ela apareça ainda mais brilhante.

A primeira Superlua deste ano estará sob o signo de Virgem, e isso pode ser uma coisa boa ou ruim, dependendo de como você administra sua vida. Se você conhece um nativo de Virgem, sabe como eles estão ligados à organização, responsabilidade e comunicação, e a Lua seguirá a mesma energia.

Essa Superlua trará boa energia para reavaliar sua vida e começará a seguir um novo caminho, e será benéfico se você estiver pronto para deixar de lado os relacionamentos, hábitos e coisas que o impedem de avançar para alcançar seus objetivos.

A intuição deve ser um guia muito importante, mas não podemos deixar que as emoções assumam o controle total ou podemos nos colocar em situações muito complicadas. Tome muito cuidado para não criar problemas com coisas desnecessárias, equilibre seu guia.

Em resumo, será uma boa lua cheia para superar medos, reconhecer suas próprias fraquezas e perdoar a si mesmo. Se essa energia for usada bem, deixaremos uma fase para entrar em uma nova muito mais segura e amadurecer espiritual, moral e eticamente, pronta para viver uma fase melhor de nossa vida.

Prepare-se agora para esta poderosa lua e comprometa-se a criar uma nova vida para si mesmo. Aproveite a energia de Virgem no início do ano para plantar as sementes de uma realidade mais autêntica e feliz. Lembre-se, você precisa ter paciência e muita organização para manter tudo funcionando conforme o planejado.

Fonte: Portal Angels