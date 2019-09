A ferrugem deve chegar mais tarde às lavouras de soja

No ciclo passado, o oeste teve maior registro de fungo do Estado

Na última safra de soja, as condições climáticas durante o inverno do Paraná contribuíram para a chegada da ferrugem asiática mais cedo no Estado. Os primeiros coletores a identificarem a presença dos esporos foram acionados já no dia 18 de outubro, uma situação bastante atípica, uma vez que a safra 2017/18, por exemplo, registrou o primeiro caso apenas em 1º de dezembro.

Já para esta safra 2019/20, o diretor técnico da Emater/PR, Nelson Harger, destaca que as geadas do inverno, os três meses de estiagem e a falta de condições para o Paraguai iniciar o plantio cedo vão atuar para atrasar o aparecimento dos esporos por aqui.

Segundo Harger, a expectativa é de que os primeiros casos sejam percebidos apenas a partir do fim de novembro e no início de dezembro, quando as previsões apontam a manutenção de chuvas regulares, essenciais para a proliferação da doença.

O especialista conta que, para a safra passada, a Emater, em conjunto com a Embrapa Soja, tinha 174 coletores de esporos espalhados pelo Paraná e que, neste novo ciclo, o número subirá para 200 equipamentos.