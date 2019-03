A boa produção e a biosseguridade avícola

Cafelândia – A Copacol acaba de apresentar os nomes dos avicultores que se destacaram como os melhores na integração avícola. Em 3º lugar ficou o produtor Celso Correa dos Santos de Cafelândia, que obteve 426 pontos, 2º lugar o cooperado Aloísio Debastiani de Ubiratã, com uma pontuação de 433 pontos, e em 1º lugar o avicultor João Aparecido Alves Teixeira, de Tupãssi, que obteve 443 pontos, que obteve peso médio de 3,193 kg, conversão alimentar de 1,592 kg e um crescimento diário de 72,57 gramas.

A médica-veterinária Adriele Hernandes, além de apresentar os nomes dos avicultores destaques, também repassou informações quanto à biosseguridade, que é um conjunto de medidas para evitar a entrada e a disseminação de doenças nos núcleos de produção.

Ela destacou que, entre essas medidas, está o cumprimento do cronograma de manejos de intervalo, limpeza e desinfecção das mãos ao entregar nos aviários, troca de calçados, sendo um par de calçado para entrar no núcleo e um para cada aviário, boa manutenção do arco de desinfecção, portões e arcos sempre fechados para impedir o trânsito de animais e veículos.

“Outra medida é manutenção da cerca de isolamento, que deve estar sempre em bom estado, limpos de vegetação, bem como a limpeza ao redor dos aviários, fazer o controle semanal de roedores, entre outras medidas”, menciona a veterinária.