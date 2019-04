PRF atende atropelamento com óbito em São Miguel do Iguaçu

Na madrugada desta terça-feira por volta das 3h55m no município de São Miguel do Iguaçu-PR, no km 683,3 na BR 277, em sentido decrescente da via, , ocorreu um acidente de trânsito do tipo atropelamento, com 01 vítima fatal no local.

A ocorrência envolveu 01 caminhonete/furgão, cor branca, conduzido por homem de 50 anos, em que um pedestre 55 anos de idade ao tentar atravessar a pista principal desta rodovia federal, o veículo em questão não conseguiu parar, onde correu um atropelamento e a vítima não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local.

Foi acionado equipes da Perícia Técnica, IML e Concessionária Ecocataratas para o atendimento deste acidente de trânsito. Após a realização do levantamento pericial, a equipe PRF encaminhou o condutor envolvido para Delegacia da PC em São Miguel do Iguaçu-PR para o devido registro da ocorrência.