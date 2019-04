4 passos para manter o seu intestino saudável

Você sabia que o intestino humano possui dez vezes mais bactérias e 100 vezes mais material genético do que o total de células do organismo? Mas, nem sempre, essas bactérias são prejudiciais ao órgão. Algumas delas, conhecidas como probióticas, são capazes de garantir a saúde do intestino ao afastar doenças com o fortalecimento do sistema imunológico. A microbiota intestinal, chamada de Flora Intestinal, é o grupo de bactérias que vivem no intestino para auxiliar a digestão de alimentos e também monitorar o desenvolvimento de microorganismos que causam doenças, como o câncer.

Ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma, próstata e mama feminina, o câncer de cólon e reto, também conhecido como câncer de intestino, é um dos mais incidentes no Brasil, com 30 mil novos casos estimados por ano pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca).

Para que as bactérias no intestino sejam benéficas e continuem a auxiliar no fortalecimento do sistema imunológico e afastar doenças, todos nós precisamos ter bons hábitos para manter o intestino sempre em ordem. Confira abaixo quatro passos para manter o seu intestino saudável:

Evite alguns alimentos

Alguns hábitos alimentares, como o consumo excessivo de carne vermelha, alimentos enlatados, embutidos e defumados não são saudáveis para o intestino. A digestão desses alimentos resulta na produção de metabólitos, que são substâncias tóxicas capazes de transformar geneticamente as células da mucosa no intestino grosso, caso tenha contato por um longo tempo com a mucosa intestinal.

Portanto, para quem possui risco de desenvolver doenças do intestino, é recomendado ingerir 200g de carne vermelha por semana. Já os demais alimentos citados devem ser evitados sempre que puder, assim como o consumo excessivo de álcool.

Coma mais fibras

Consumir frutas, legumes, verduras e grãos integrais é muito benéfico para aumentar a quantidade de bactérias boas do intestino, contribuindo para o seu pleno funcionamento. Sendo assim, a flora intestinal funciona perfeitamente bem, deixando que as bactérias nocivas não formem substâncias tóxicas e prejudiciais.

Se você não tem o costume de consumir alimentos que já possuem fibras em sua composição, como o alface, chia, trigo e feijão, você pode fazer o uso de suplementos, como o Fiber Mais, que podem contribuir para a regulação do funcionamento intestinal, além de promover a sensação de saciedade no organismo e reduzir o colesterol presente no sangue.

Controle seu peso

Um estudo publicado pelo American Journal of Epidemiology relatou que a obesidade e o acúmulo de gordura abdominal podem aumentar a probabilidade de uma pessoa desenvolver câncer de intestino. Portanto, verifique se você não está com o peso acima do que é considerado normal.

Faça exercícios

O sedentarismo pode aumentar o risco de câncer de cólon e reto. Portanto, em paralelo a uma boa dieta alimentar, a prática de exercícios físicos pode ajudar a manter o seu intestino saudável, assim como demais órgãos. Segundo o Grupo de Trabalho e Estudos do Câncer Gastro-Intestinal da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, fazer exercícios regularmente reduz a incidência de câncer de intestino.

Assim como as dicas citadas acima, não se esqueça também de ir ao médico e fazer exames periodicamente para checar se está tudo bem com você e com o seu corpo.